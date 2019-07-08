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Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

İki grup arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı. Kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.

İHA | 08.07.2019 - 01:09..
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Diyarbakır’da Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesinde silahlı çatışma meydana geldi.

İki grup sokak başında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar otomobillerinde çıkardıkları uzun namlulu silahlarla rasgele etrafa ateş açtı.

Olayda 25 adet uzun namlu olmak üzere 33 tane boş kovan bulundu.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Kavgada ölen yada yaralı olmazken kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet ederek maddi hasar meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlattı.

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

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