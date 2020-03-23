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Diyarbakır'da virüse rağmen yol verme kavgası

Yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı.

DHA | 23.03.2020 - 17:48..
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Diyarbakır'da öğle saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde, aracıyla ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen sürücü ile sokağa girmek isteyen başka bir aracın sürücüsü arasında, yol nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Araçlardan inen sürücüler, bir süre sonra tekme tokat kavga etmeye başladı.

Sürücülerin, çevredeki yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü.

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı VİDEO

KORONAVİRÜS KİMSENİN AKLINA BİLE GELMEDİ

Sokakta bulunan polisler, kavga eden taraflara müdahale etti. Tarafları güçlükle ayıran polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -1


Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -2

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -3

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -4

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -5

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -6

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -7

Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı -8

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