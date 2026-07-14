Diyarbakır'da yangına rağmen futbol maçı sürdü
Bağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken çocukların maça devam etmesi de "pes" dedirtti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otluk yangını çıktı.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü.
İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sırasında, otluk alanın yanındaki futbol sahasında bulunan çocukların oyunlarına devam ettiği görüldü.
FUTBOL OYNAMAYA DEVAM ETTİLER
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların alevlere ve yükselen dumanlara aldırış etmeden futbol oynadığı yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)