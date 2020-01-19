Diyarbakır'da yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, hızla geçen aracın altında kaldı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha önce de aynı yerde benzer kazaların meydana geldiği ve çevre sakinlerinin toplanarak yola kasis yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi.

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