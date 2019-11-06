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Diyarbakır'da yolun karşısına geçen bekçiye araç çarptı

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.

İHA | 06.11.2019 - 05:37..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı girişinde, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Mahalle Bekçisi R.G. (31) karşıdan karşıya geçtiği sırada resmi bir kuruma ait hafif ticari araç çarptı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen bekçiye araç çarptı

BEKÇİ AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralanan R.G., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Evli ve bir çocuk babası Bekçi R.G.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen bekçiye araç çarptı

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