Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya'ya, otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya'ya, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.