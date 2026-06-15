Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya'ya, otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Yalçınkaya'ya, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)