Diyarbakır'da yürekleri ağza getiren yangın: Bebeklerin kurtarıldığı anlar

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir binada yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8’inci kattaki dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Binaya hızla giren itfaiye ekipleri, yoğun duman altında yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalıştı. Müdahale sırasında 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

BEBEKLER SEPETLE AŞAĞI İNDİRİLDİ

Yangının en kritik anlarında ise 2 bebeğin bulunduğu daireye ulaşan ekipler, minikleri özel sepet yardımıyla aşağı indirdi. Bebeklerin kurtarılma anları ve itfaiyecilerin yoğun çabası kask kameraları tarafından kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.