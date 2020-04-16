Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan istihbarata dayalı "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Nokta Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
"Biji Amed" kod adlı H. K.'nin ölü, "Laşer Cem" kod adlı F.Ö'nün sağ olarak etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında güvenlik güvenlik güçlerince yapılan arazi taramasında, dün teröristlerce kış üstlenmesi için kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Lice'de zaman ayarlı el yapımı patlayıcı imha edildi ViDEO
ZAMAN AYARLI EYP ELE GEÇİRİLDİ
Sığınakta, ele geçirilen plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.
ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU
Sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 roketatar mühimmatı, 1.680 küçük pil, 140 büyük pil, 4'lü pil bloku, 6'lı pil bloku, 2 küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN 3 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda teröristleri, yaşadıkları evlerinde barındıran H.O, D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı.