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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 06.12.2019 - 05:09..
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Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Musa Anter Caddesi’nde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpması ile arkadan gelen diğer otomobiller de kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlardan biri park halinde bulunan minibüse çarparak durabilirken, otomobilde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralı

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