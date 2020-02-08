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Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinden Fatma Akkuş, "Ömrüm yettiğince burada oturmaya devam edeceğim. Gitmiyorum, kızımı istiyorum." dedi.

AA | 08.02.2020 - 17:50..
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Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 159'uncu gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Fatma Akkuş yaptığı açıklamada, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını belirtti.

Eyleme katılan ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını vurgulayan Akkuş, anne ve babaların kararlı olduğunu aktardı.

KIZIMI HDP GÖTÜRDÜ

Akkuş, "Ömrüm yettiğince burada oturmaya devam edeceğim. Gitmiyorum, kızımı istiyorum. Kızımı HDP götürdü. HDP temsilcimiz değil, bunlar Kürt temsilcileri değil, onlar PKK yandaşlarıdır. Onlar Kürtleri öldürüyor, dağa çıkartıyor. Çocuklarımızı istiyoruz. Bize yaptıkları zulüm yeter." dedi.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

Annelerden Sadiye Özbey ise kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini anlattı.

159 GÜNDÜR BURADAYIZ, 159 YIL DA GEÇSE...

Çocukları için diğer annelerle başlattıkları eylemi sürdürdüklerini ve çocuklarının dönmesini istediklerini belirten Özbey, "159 gündür buradayız. 159 yıl da geçse çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. PKK, çocuğumu versin. Çocuğumdan ne istiyor? Oğlum, bir karıncayı incitmezdi. Canımı, ciğerimi aldılar. Canımdan can aldılar. Kuzumu istiyorum, onu özledim. Çocuğumu istiyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor

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