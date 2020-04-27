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Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan annelerden biri, "Okul okuyordun, seni kandırdılar. Gel oğlum adalete teslim ol" dedi.

AA |
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Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 238'inci gününe girdi.

Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile Ramazan'da da bekleyişini sürdürüyor.

"OĞLUMU ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Baran, oğlum neredeysen gel, adalete teslim ol. Oğlum orası senin yerin değil. HDP çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor, ölüme götürüyor. Oğlum sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, dayanacak gücüm kalmadı artık. Gözyaşım kurudu. Baban bir hastalığa yakalanmış. Babanın yanına gel. Sen, babanı anneni çok seviyordun. Okul okuyordun, seni kandırdılar. Gel oğlum, adalete teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

"İÇİMİZDEKİ BU ACI ANLATILAMAZ"

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise, oğlunun 11 ay önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Evladına kavuşmak için oturma eylemi yaptığını dile getiren Begdaş, "238 gündür buradayız. 11 aydır bu kapının (HDP) yanından ayrılmadım. Oğlumu buradan götürdüler. İçimizdeki bu acı anlatılmaz. Bu evlat acısıdır. Burada çocuklarımızı istiyoruz, kimseden bir şey istemiyoruz." dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

"EVİMİZ YIKILDI, BAŞKASININ EVİ YIKILMASIN"

Begdaş, Ramazan'da da eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "Herkesi vicdana davet ediyorum. Yeter artık, dayanamıyoruz. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum, sesini bile duymadık şimdiye kadar. Evimiz yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın. Herkes çocuğuna sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

Diyarbakır'daki evlat nöbeti Ramazan'da da devam ediyor

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