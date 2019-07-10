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Diyarbakır’daki göletlere 121 bin sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı yatırım programı kapsamında, sazan sayısında azalma görülen göletlere sazan balığı eklenerek ekosisteme katkı sağlandı.

İHA | 10.07.2019 - 17:20..
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilmiş olan 121 bin adet sazan yavrusunu, Diyarbakır’daki iç su kaynaklarına bıraktı.

Diyarbakır’daki göletlere 121 bin sazan bırakıldı

EKOSİSTEMİN CANLI TUTULMASINI SAĞLAYACAK

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu projeyi Diyarbakır'da başarıyla uyguladıklarını belirterek, projenin amacının iç sularda azalan balık popülasyonunu artırmak ve göl ekosisteminin canlı tutulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Diyarbakır’daki göletlere 121 bin sazan bırakıldı

BALIKÇILARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Atalar, yapılan çalışmaların başarıya ulaşması için balıkçılara önemli görevler düştüğünün altını çizerek, göletlere bırakılan balıkların korunmasını ve en az bir kez üremelerine imkan verilmesi gerektiğini ifade etti.

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