Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde, odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda, yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İLÇE BAŞKANI VE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.