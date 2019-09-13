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Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

PKK'lı teröristlerce düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

AA | 13.09.2019 - 09:45..
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Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde, odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda, yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

İLÇE BAŞKANI VE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

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