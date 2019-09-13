Diyarbakır'daki hain saldırıyla HDP'nin bağlantısı çıktı

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Sanayi üretimi yıllık yüzde 1.2 düştü, aylık 4,3 yükseldi

TÜİK tarafından temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı, bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.