Diyarbakır'daki operasyonda sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'daki Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınak, güvenlik güçlerinin incelemeleri sonrası, sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.
BOMBA MALZEMELERİ DE BULUNDU
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi ve Hani ilçesinde, 3 Ekim'de başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonu tamamlandı. Operasyonda teröristlere ait sığınakların yanı sıra, toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde bin 60 metre kablo, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası, büyük tüp, 231 kilogram uyuşturucu madde, 2 fişek, 2 terörist kıyafeti ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan 20.03.2017 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.