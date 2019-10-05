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Diyarbakır'daki operasyonda sığınaklar imha edildi

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde örgüte bir darbe daha vurdu.

AA | 05.10.2019 - 12:43..
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Diyarbakır'daki Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonunda ortaya çıkarılan 3 sığınak, güvenlik güçlerinin incelemeleri sonrası, sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

BOMBA MALZEMELERİ DE BULUNDU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi ve Hani ilçesinde, 3 Ekim'de başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan operasyonu tamamlandı. Operasyonda teröristlere ait sığınakların yanı sıra, toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde bin 60 metre kablo, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası, büyük tüp, 231 kilogram uyuşturucu madde, 2 fişek, 2 terörist kıyafeti ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Diyarbakır'daki operasyonda sığınaklar imha edildi


Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan 20.03.2017 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Diyarbakır'daki operasyonda sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'daki operasyonda sığınaklar imha edildi

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