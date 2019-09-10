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Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı

Ordu’dan gelerek eyleme katılan Latife Ödümlü, 10 ay önce üniversite öğrencisi 22 yaşındaki oğlu Özgür'ün, Kuzey Irak'a kaçırıldığını söyledi.

AA | 10.09.2019 - 17:12..
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Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu söyleyerek, eyleme katılanlar arasında yer aldı.

"3 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KANDIRILDI"

Anne Latife Ödümlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümü'nde okuyan ve 10 aydır haber alamadığı oğlu Özgür (23) için Ordu'dan gelerek oturma eylemine katıldığını belirterek, oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı

Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı VİDEO

"IRAK SINIR KAPISINA GÖTÜREN ŞOFÖRÜ BULDUM"

Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:
"Telefonla aradım, cevap vermedi. Buraya geldim, yurt dışına gittim. Kapı kapı dolaştım, oğlumu bulamadım. İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım. Çocuğumun arkadaşları da kayıp, onlar da gitmiş. Bu anneleri televizyonda gördüm. Ben de geldim. On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum."

Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı

Oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

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