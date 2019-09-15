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Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili bir gözaltı daha

31 Mart seçimlerinde Kulp'tan HDP adayı olarak gösterilen ancak işlediği suçlar nedeniyle adaylığı çekilen ismin patlamayla ilgisi tespit edildi.

İHA | 15.09.2019 - 19:35..
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Diyarbakır'da Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde, terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile HDP’li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

Kulp ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olayla ilgili olduğu iddia edilen M.E.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri süren M.E.A.’nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili bir gözaltı daha

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