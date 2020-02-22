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Diyarbakır’daki silahlı saldırı: 1 ölü

Çermik ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 22.02.2020 - 05:11..
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AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu, umreden dönen kayınbabasını ziyarete gitti. Bir süre evde kalan Karamehmetoğlu ile bir grup daha sonra dışarı çıktı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu Metin Karamehmetoğlu ve Cuma İpek kafalarına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine, ardından da hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Cuma İpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metin Karamehmetoğlu’nun hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Diyarbakır’daki silahlı saldırı: 1 ölü

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