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Diyarbakır'daki trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

İHA | 04.11.2019 - 07:14..
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Diyarbakır Silvan karayolunda plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobil ile çarpıştı.

ARAÇ TAKLA ATARAK DURABİLDİ

Kazada hafif ticari araç takla atarak durabilirken 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın haber ermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı VİDEO

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