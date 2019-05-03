Diyarbakırlı adam lambadaki ampulü çaldı

Hırsızlık olayı, bu sabah saat 04.00 sıralarında merkez Bağlar İlçesi’ndeki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi.

YERE BIRAKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf İslam Caddesi’ndeki bakkalın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, dondurma dolabının üzerine çıkarak iş yerinin önünü aydınlatan ampulü yerinden çıkarıp yere bıraktı.

Diyarbakır'lı adam lambadaki ampulün çaldı VİDEO



AMPÜLÜ ALARAK UZAKLAŞTI

Başka bir ampulü almak için bu kez farklı bir dolabın üzerine çıkan şüpheli, boyu yetişmeyince başarılı olamadı ve yere bıraktığı ampulü alarak uzaklaştı.