taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9713
Euro
6.6819
Altın
1280.86
Borsa
94103.57
Gram Altın
245.731

Diyarbakırlı adam lambadaki ampulü çaldı

Diyarbakır'da bakkalın önünü aydınlatan labadaki ampül, kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.

DHA | 03.05.2019 - 17:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hırsızlık olayı, bu sabah saat 04.00 sıralarında merkez Bağlar İlçesi’ndeki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi.

YERE BIRAKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf İslam Caddesi’ndeki bakkalın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, dondurma dolabının üzerine çıkarak iş yerinin önünü aydınlatan ampulü yerinden çıkarıp yere bıraktı.

Diyarbakırlı adam lambadaki ampulü çaldı

Diyarbakır'lı adam lambadaki ampulün çaldı VİDEO

AMPÜLÜ ALARAK UZAKLAŞTI

Başka bir ampulü almak için bu kez farklı bir dolabın üzerine çıkan şüpheli, boyu yetişmeyince başarılı olamadı ve yere bıraktığı ampulü alarak uzaklaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

277
Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı

241
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

463
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

150
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

50
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir