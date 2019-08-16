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Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Fiyatı ucuz olduğu halde domatesini satamadığını söyleyen çiftçi, "Alıcı bulamıyoruz." dedi.

İHA | 16.08.2019 - 18:01..
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Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Pozluk Mahallesi’nde ailesi ile birlikte binlerce lira verip tarla kiralayan ve 27 yıldır çiftçilik yapan İsmail Menek, domates fiyatının ucuz olduğunu ifade ederek satamadıkları tonlarca domatesi tarlaya döktü.

"FİDELERİN PARASINI BİLE ÇIKARAMIYORUZ"

27 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Menek, kiraladığı tarlada domates ekip üretim yaptığını söyledi. Menek, “Hep sıkıntı çekiyoruz. Satın aldığımız fidelerin parasını bile çıkaramıyoruz. Şu anda ektiğim tonlarca domates, satılmadığı için tarlada çürüyüp gidiyor. Satmak istiyorum fakat alıcı bulamıyorum. Bölgede en güzel domatesi bu topraklarda yetişiyoruz ama satacak bir pazar bulamıyoruz." dedi.

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü VİDEO

HAYVANLARA YEM OLDU

Kış mevsiminde domates fiyatlarının tavan yaptığını hatırlatan çiftçi, "Bizlere domates ekin diyorlar ama satacak bir tüccar dahi bulamadığımız için domatesler çürüyüp gidiyor. Zararımız ile baş başa kalıyoruz. 170 dönüm tarlanın tamamına domates ekledim. Yaklaşık 350 bin lira masraf ettim, bunların masrafını nasıl geri alacağımı kara kara düşünüyorum. Elimizden bulunan tonlarca domatesi alıcı bulamadığımızdan kaynaklı olarak hayvanlara yem olması için tarlaya dökeceğiz." diye konuştu.

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

DEVLETTEN DESTEK İSTEDİLER

Devletten destek isteyen Çiftçi Menek, "Devlet bizlere destek olsun, borç altındayız, çek ve senetlerimizi dahi ödeyemiyoruz.” dedi.

AYLARCA TARLADA YAŞADILAR

Eşi ve çocukları ile aylarca tarlada çadır kurarak yaşadığını belirten Saddet Minigül isimli kadın çiftçi ise ektikleri domatesleri satılmadığından dolayı döktüklerini söyledi.

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

Diyarbakırlı çiftçi domatesini tarlaya döktü

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