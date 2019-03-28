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Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu

Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdüren HDP'ye 70 yaşındaki dededen tokat gibi cevap geldi. Kendisine broşür vermeye çalışan HDP'lileri yanından kovan dede, elini öpmeye çalışanlara izin vermedi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 21:15..
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Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu

31 Mart Yerel Seçimleri'ne artık sadece saatler kaldı. Siyasi partiler son hamlelerini yaparak çalışmalarını devam ettirirken, Diyarbakır'dan bu seçimde HDP'ye tokat gibi bir cevabın gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde miting gerçekleştirilen Diyarbakır'da bir avuç kalabalığı toplayabilen HDP, bu sefer de şehir merkezi çalışmaları sırasında aradığını bulamadı.

Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu VİDEO

70 YAŞINDAKİ DEDE HDP'LİLERİ KOVDU

Merkezde vatanşlara giderek oy isteyen HDP'liler, 70 yaşındaki bir dedenin de yanına gitti. Kendilerini kürtlerin partisiyiz diye tanıtan HDP'lilere dededen hiç beklemedikleri bir cevap geldi.

Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu

Elindeki broşürü amcaya vermeye çalışan HDP'liler yaşlı adamdan "hadi ordan" cevabını aldı. Aldıkları cevap karşısında gülüşmeye devam eden HDP'lilerin broşür ısrarı devam etti. Bunun üzerine Diyarbakırlı dede de HDP'lileri "al al, hadi, hadi" diyerek yanından gönderdi, broşürleri de verdi.

ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Bunun üzerine yine ısrarla dededen oy isteyen HDP'liler, yaşlı adamın elini öpmek istedi. Diyarbakırlı amca elini vermeyerek öptürmedi, HDP'lileri yanı başından kovdu.

Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu

Görüntüler sosyal medyada yayılırken amcanın bu tavrı büyük takdir topladı. HDP'nin Özellikle "kale" olarak görülen Diyarbakır'da yaşadığı bu durum, bölgedeki etnik kimlik siyasetinin işe yaramadığını gözler önüne seriyor.

HDP geçtiğimiz hafta yaptığı mitingde de bir avuç kalabalığı toplayabilmiş, boş meydanda miting düzenlemişti.

Diyarbakırlı dede HDP'lileri başından kovdu

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