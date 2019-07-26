Diyarbakırlı hırsız iki günde üç dükkandan telefon çaldı

Cep telefonu satan bir iş yerinde, hırsızlık olayı yaşandı.

SANİYELER İÇİNDE TELEFONU ÇALDI

Çekilen kamera görüntülerinde cep telefonu dükkanına giren hırsızın, saniyeler içinde cep telefonu çaldığı görüldü.

ERTESİ GÜN DE AYNI OLAYDAN YAKAYI ELE VERDİ

Hırsızlık olayından sonra kayıplara karışan Diyarbakırlı hırsızın, erkesi gün de aynı cadde de başka bir hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Ancak bu sefer kaçamayan hırsız, polisler tarafından yakalandı.

DÜKKANLARA DADANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Saniyeler içinde çaldığı cep telefonları ile birlikte yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.