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Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

Ekranların sevilen dizileri "Zalim İstanbul"u ve "Afili Aşk"ı izleyenler, görsel tasarımcımız Duygu Kutlu'nun parodilerden zevk alacaklar.

Özel Haber | 08.09.2019 - 13:01..
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Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

Duygu Kutlu, iş yerimizin görsel tasarımcısı. Küçüklüğünden beri taklit yapmayı seven biri.

Sabah sade vatandaş, naif, sıskacık bir genç kız.

TEK KİŞİLİK DEV EKİP

Evine gidince içinden canavar çıkıyor, devleşiyor ve binbir kılığa girerek sevilen dizilerin yıldızlarını taklit ediyor. Ama nasıl? O yazıyor, o yönetiyor, o oynuyor, saçı-makyajı, kıyafeti-aksesuarı o hallediyor. Seslendiriyor. Montajını yapıyor. Afişini tasarlıyor. Sosyal medyasını yönetiyor.

Afili Aşk parodi - Part 1 YouTube'dan İZLE

VİDEOLARIN TAMAMI ONDAN SORULUYOR

Duygu, kanalında ise yaptığı parodileri şöyle ifade ediyor: "Dizinin bütün bölümlerini izleyip karakterlerin en belirgin özelliklerini beynime kaydettikten sonra konuşma metinlerini hazırlamak, kendime makyaj yaparak her bir karaktere bürünmeye çalışmak, çekim yapacağım vakit genelde geç saatlerde olduğu için apartman sakinlerini rahatsız etmeden işimi yapmak epeyce yorucu bir iş olsa da, bir o kadar da eğlenceli.

Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyinÇekim esnasında 'Nasıl çektim, ışığım güzel olmuş mu? Karakter benzemiş mi? Kadraja oturmuş muyum?' diye düşününce de, o işi bitirmek epeyce bir zaman alıyor. Çekimlerin en temizlerini ayırıp, sonra onlardan bir hikaye kurgulamak da zor bir iş, dolayısıyla bir video, birkaç günde tamamlanıyor."

Duygu'nun çabasına hayran olmamak, ona yardım etmemek mümkün değil.

Tek emeli var parodilerinin izlenmesi ve YouTube hesabına abone olunması.

Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

Duygu'nun çalışmalar sırasında komşular rahatsız olmasın diye kısık sesle yaptığı bu işin başarısını biz beğenerek çoğaltalım. "Her eleştiriye açığım kendimi de geliştirmeye çalışıyorum." diyen birine bir destek de biz verelim.

Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

ABONE OLMAYI UNUTMAYIN

Youtube'a "Duygu Kutlu Parodi" dediğinizde karşınıza o çıkıyor.

Instagram hesabı ise @motherofmimic.

İzledikten sonra ABONE olup PAYLAŞMAYI unutmayın.

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