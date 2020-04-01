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DNS nedir

DNS, host isimlerini IP’ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir.

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DNS nedir

DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP’ye çevirmek için kullanılır. DNS sistemi, verilen bir makina adının IP adresini çözer. Bu sayede makinaların internet üzerinde host isimleri ile haberleşmelerine imkan tanınır.

IP'NİN KARŞILIĞINI KAYIT EDER

İnternet ağını oluşturan her birimin sadece kendine ait bir IP adresi vardır. Bu IP adresleri, kullanıcıların kullanımı için www.site_ismi.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık gelir. DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıtlı tutmaktadır.

KAYIT TÜRLERİ

DNS veri tabanında depolanan en yaygın kayıt türleri; DNS bölgesinin yetkisi otoritesi (SOA), IP adresleri (A ve AAAA), SMTP posta değiştiriciler (MX), ad sunucuları (NS), ters DNS aramaları için işaretçiler (PTR) ve alan adı takma isimleridir (CNAME).

DNS nedir

ÜST DÜZEY DOMAINLER

İnternet adresleri, ülkelere ayrıldıktan sonra com, edu, gov gibi daha alt bölümlerden oluşur. Bu ifadeler, DNS’de üst düzey domainlere karşılık gelir.

Üst düzey domainler aşağıdaki gibidir:

Com: Ticari kuruluşları gösterir.
Edu: Eğitim kurumlarını gösterir.
Org: Ticari olmayan, hükümete de bağlı bulunmayan kurumları gösterir.
Net: İnternet omurgası işlevini üstlenen ağları gösterir.
Gov: Hükümete bağlı kurumları gösterir.
Mil: Askeri kurumları gösterir.

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