Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan bel fıtığını anlattı

‘‘Mikrocerrahi teknik bel fıtığı ameliyatı için altın standarttır.’’ şeklinde konuşan doktor, bel fıtığı nedir sorusunun yanıtını da verdi. İşte bel fıtığına dair merak ettiğiniz soruların yanıtı… Uzman doktor yanıtlıyor.

Bel Fıtığı Nedir?

Başarılı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan ‘‘bel fıtığı nedir?’’ sorusunu cevapladı: Bel fıtığının çok önemli bir hastalık olduğunu söyledi. Belde bulunan 5 adet omur kemiği arasında yer alan kıkırdakların olduğunu ve bunlara disk dendiğini belirtti. Disk, özel bir bağ dokusu organı olup, zorlamalara karşı koruyucudur ve omurgaya uygulanan şok şeklindeki darbeleri adeta emer dedi.

Fıtık oluşumunu; dıştaki tabakaların anatomik bütünlüğünün bozularak içerideki yumuşak kısmın dışarıya doğru taşması olarak açıkladı. Fıtıklaşma, diskin dışarı doğru taşmasıdır. Taşan materyalin omurilik kanalı içinden veya diskin arka – yan tarafından geçmekte olan sinirleri sıkıştırdığını, fıtığın bu şekilde kendisini belli ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, fıtıklaşmış olan disklerden ortama salınan bazı kimyasal maddeler de sinir köklerini etkileyerek ağrıya neden olabilir dedi.

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Bel Fıtığı Teşhisi Nasıl Konur?

Bel fıtığı teşhisi ile alakalı olan bölüme ise Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan şu şekilde başladı: ‘‘Bel ve bacak ağrısı bel fıtığının en sık görülen belirtileridir. Ancak bel ve bacak ağrısı ile seyreden hastalıklar çok çeşitlidir. Yıldızhan, bel fıtığını taklit eden pek çok hastalık olabileceğinden söz etti.

‘‘Teşhis net olarak ortaya konmalıdır.’’

Evet, ilk olarak yapılması gereken uzman doktora göre, teşhisin net bir şekilde ortaya konmasıdır. Bu konuyu da şu şekilde açıklıyor: Tedavide başarıya giden yol, her şeyden önce doğru teşhisten geçer diyor. Bunun için de ilgili uzman hekime müracaat etmek gerekiyor. Hekim hastanın yakınmalarını dinleyecek, muayenesini yapacak, hastalıkla ilgili tüm tetkik ve tahlilleri isteyecektir.

Uzman doktor tarafından teşhis yöntemlerine de değinildi. Yıldızhan, artık düz Röntgen yönteminin bel ağrısının araştırılmasında öneminin günümüzde azaldığını bildirdi. Hastanın radyasyona maruz kalmasına yol açan bu teknik ancak belli durumlarda tercih edilmelidir şeklinde kavuştu. Diğer kullanılan bir yöntem olan, belden iğne yapılıp içeriye kontrast madde verildikten sonra film çekilmesi tekniğinin de giderek daha az kullanılmaya başlanan yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yıldızhan, günümüz görüntüleme tekniklerinin ilerlemiş olduğundan da bahsetti. Modern yöntemlerin hastanın belinden iğne yapılmasına gerek kalmayacak bir seviyede olduğunu söyledi. Artık güçlü manyetik rezonans cihazlarının tercih edildiğini belirtti.

EMG Yöntemi;

Ayrıcı teşhis için kullanılan EMG denen yöntemin de yararlı olduğunu söyledi. Çünkü bu yöntem ile hastada bulunan bozuklukların sinir dokusuna mı yoksa kas dokusuna mı ait olduğu yönünde bir teşhis konabiliyor dedi. Bel fıtığı ayırıcı teşhisinin yapılması için bu yöntemin etkili bir yöntem olduğundan bahsetti. Baskı altında kalan sinirlerde hasar olup olmadığı, varsa hasarın derecesi hakkında fikir edinilmesi, uzman doktora göre EMG ile ortaya çıkarılabiliyor.

Tomografi;

Doktorun bahsettiği teşhis yöntemlerinden bir diğeri ise tomografi. Doktor Ahmet Yıldızhan, bel fıtığının teşhisi için bilgisayarlı tomografinin de bazen kullanılabilecek olduğundan bahsediyor. Genellikle manyetik rezonans gibi ileri teknik yöntemlerine başvurulmasını tavsiye ediyor.

Manyetik Rezonans Yöntemi;

Manyetik rezonans görüntüleme metodu ise teşhis ve ayırıcı teşhis konusunda son derece önemlidir dedi. Bu yöntemin doktorlara sağladığı kolaylıktan bahsetti. Yıldızhan’a göre bu yöntem sayesinde, hastanın x ışını almaması ve çeşitli planlardaki üstün görüntüleme yeteneği manyetik rezonansı ön plana çıkarmaktadır.

Doç. Dr. Yıldızhan ekledi: Bazı durumlarda hem tomografi hem de manyetik rezonans yönteminin bir arada kullanılması gerekli olabilir. Kemik dokusuyla ilgili olan patolojilerde bilgisayarlı tomografinin daha iyi görüntü sağladığı göz önünde bulundurulup bazen her iki teşhis metodu beraberce kullanılabilir.

Bel Fıtığı Tedavisi

Belki de Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’a sorulan sorular arasında en çok ‘‘Bel fıtığı nasıl geçer?’’ sorusu yer alıyor. Doktor sorulan bu soruyu da detaylı bir şekilde açıklayarak cevap veriyor. Ahmet Yıldızhan’ın tedavi sorusuna yanıtı: Bu sorunun tek bir cevabı yok diyerek sözlerine başlıyor. Bel fıtığı olan kişilerde iyi bir muayene ve ileri tetkik metotları ile net olarak teşhis konduktan sonra hastalığın safhasına göre doğru bir tedaviye geçilebileceğini belirtiyor. Pratik olması için hastalar ameliyat gerekenler ve gerekmeyenler diye iki büyük grup üzerinden değerlendirilmeli şeklinde bir açıklama yapıyor.

Erken Dönem Bel Fıtığı;

Doktor, erken dönemde konservatif adı verilen cerrahi dışı tedavi metotlarının uygulandığından bahsediyor. Bu aşamadaki tedavi yönteminde ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, antienflamatuar ilaçlar veriliyor dedi. İlaç tedavinin bu aşamada etkili olacağından söz etti. Kaliteli bir ortopedik yatak önerdi. Bunun yanında fizik tedavisi gerek görülebilir dedi. Doktor, lazer ile tedavi cihetine gidilebilir şeklinde fikir belirtti. Yine ciltten (perkütan) birtakım farklı girişimlerin olabileceğinden bahsetti. Uygun dönemde egzersiz ve gerekli olması halinde psikoterapi de önerilebilir şeklinde konuştu.

Bel fıtığı teşhisi konan hastanın ne yapması gerekiyor?

Doktor, bel fıtığı teşhisi konmuş olan hastaların nasıl davranması gerektiği yönünde de konuştu. Yıldızhan, oturarak saatlerce çalışılmamalı ve uzun süre yolculuk yapılmamalıdır dedi. Oturarak çalışmak zorunda olan kişilerin her yirmi dakikada bir ayağa kalkıp yürümesi gerektiğini söyledi. Soğuk ortamlardan ve klimalı olan ortamlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Belin mümkün olduğunca sıcak tutulması gerektiği yönünde konuştu. Elbette hemen hemen her hastalık için önerilenler arasında olduğu gibi bel fıtığı için de doktor tarafından stres ve üzüntüden kaçınılması gerektiği yönünde bilgi verildi.

Modern imkanlar kullanılması ile bel fıtığı hastalarının büyük bir kısmının tedavi edilebileceğini söyledi. Doktor, henüz ameliyat gerektirmeyen bel fıtığı vakalarında hastayı çok iyi seçmek şartı ile lazer ile diskektomi ve nükleoplasti gibi girişimlerin uygulanabileceği yönünde açıklama yaptı.

Yıldızhan; ‘‘Prensip olarak cerrahi müdahale en son seçenektir.’’ Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’ın görüşü, belirtilen hastalığın ilerlemiş olması durumlarında yapılan muayenede bazı şartlar teşekkül etmiş ise o zaman ameliyat kararı verilecek olduğu yönündedir.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Fıtık teşhisinin konması halinde, bazı şartlar teşekkül etmişse bel fıtığı ameliyatı çözüm olarak ortaya konabilir. Peki, bu durumda ameliyat nasıl olacak? Evet, Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan açıklıyor: Doktor ameliyat kararını çok hassas bir şekilde düşünüp vermelidir. Nöroşirurji uzmanı doktor kesin olarak ameliyat kararı vermiş ise, artık ameliyat geciktirilmemeli şeklinde konuştu. Doktora göre ameliyatın gecikmesi; kanal darsa bazı hastalarda felç gibi büyük problemlere yol açabilir.

Mikroteknik Çalışmalar;

Alanında uzman olan doktor, konuşmasına devam etti. Ameliyat gerekli olan hastalara hiçbir safhada çıplak gözle müdahale yapılmamalı dedi. Ciltten itibaren görüntüyü büyüten mikroteknik ile müdahale gerçekleştirilmeli dedi. Binlerce yıl evvel Hipokrat tarafından söylenmiş olan bir tedavi prensibi ‘‘Öncelikle hastaya zarar vermeyiniz’’ sözünün bugün de geçerliliğini herkese bir kez daha hatırlattı.

Yıldızhan; ‘‘Bel fıtığı operasyonlarında dar ve derin bir sahada, üstelik sinir kökleri gibi çok hassas yapıların çevresinde cerrahi girişim sürdürüldüğü için görüntüyü büyüterek çalışmanın yanında sahanın iyi aydınlatılması da önem arz eder’’ şeklinde konuştu.

Doktor tarafından mikroteknik cerrahi yöntemlerinin uygulanmasının ne gibi avantajları olacağı sorusunun yanıtı da verildi. Sinir elemanları, çevre dokular, görüntü alanına büyütülmüş ve mükemmel bir şekilde aydınlatılmış olarak gelmekte dedi. Ciltten itibaren kontrollü gidildiği için lüzumsuz kanamaların olması söz konusu değildir diye belirtti. Daha emniyetli, temiz ve estetik, dokuları daha iyi koruyan hatta ameliyat sonrası dönemde dikiş aldırmaya dahi gerek kalmayan, hasta için kolaylıklar arz eden bir cerrahi ortaya çıkmakta diyerek sözlerine devam etti.

Hasta için bu yöntemin önemli faydalarından da bahsetti. Bel fıtığında mikroteknik yöntem sayesinde, hastanın günlük normal aktivitelerine dönmesinin daha kısa sürede olacağından bahsetti. Yıldızhan aynı zamanda bel fıtığında mikrocerrahi yöntemi kullanarak sadece 1,5 ile 2 santim gibi minik kesilerden ameliyat yapmakta olduğundan söz etti.

Ameliyatı yapacak olan ekibin de önemli olduğuna değindi. Ameliyatın, senelerce bir arada çalışmış ve spinal cerrahi konusunda spesifik hale gelmiş tecrübeli bir cerrah, asistan doktor, anestezi uzmanı doktor, hemşire ve teknisyenden oluşan aynı ekip tarafından yapılmasının fıtık ameliyatı olacak olan kişiye büyük yararı vardır şeklinde konuştu. Doktor, binlerce ameliyat tecrübesini yaşayan deneyimli ekiplerin muazzam bir uyum içinde olduğunu, tecrübe ve birikimlerinin ameliyat sırasında ortaya çıktığını söyledi.

Genel anestezi alamayacak olan kişiler için ise Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan yorumu: İleri yaş dönemi ve çeşitli nedenlerle genel anestezi alamayacak durumdaki hastalar için gayet konforlu bir şekilde uyutulmaksızın opere edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Hatta bu hastaların ameliyat sırasında ekip ile rahatça konuşmasının bile mümkün olduğunu söyledi.

Yapılan ameliyatın amacı Yıldızhan’a göre, sinir elemanları üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaktır. Sonuçta hastanın yakınmalarını gidermek ve hayat kalitesini yükseltmek önemlidir dedi.

Son olarak ise tıp biliminin ilerleyişinden bahsetti. Dünyada yeni teknikler gelişmektedir dedi. Bu bağlamda klasik bel fıtığı ameliyatının yerini de mikroteknikle yapılan ameliyatların aldığını söyledi. Bel fıtığında mikroteknik için altın standart tabirini kullandı.

Ayrıca Doç. Dr. Yıldızhan, binlerce ameliyatı için yine bu tekniği kullandıkları açıklamasını yaptı.

Deneyimli ekibi ile mikroendoskopik ve mikroteknik yöntemleri kullanılarak bel fıtığı ameliyatlarında hastalara en az risk ile çözüm bulunuyor olduğundan bahsetti.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan son olarak ‘‘hastaların opere edildikleri gün ayağa kalkarak yürüyebilmeleri ve ertesi gün taburcu edilmeleri önemli bir avantajdır’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı

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