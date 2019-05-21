Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan: Boyun fıtığı hakkında her şey

Uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirmek, tv karşısında yanlış pozisyonda uyuya kalmak bunlardan bazıları. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, boyun fıtığına sebep olan etkenleri, belirtileri, günlük hayatta alınabilecek önlemleri ve gelişen teknoloji ile aynı gün taburcu olmaya imkan veren tedavi şekillerini tüm detaylarıyla anlattı.

FITIK NEDİR, NASIL GÖRÜLÜR

İnsan omurgasının boyun bölgesinde yedi tane omur kemiği bulunur. Bu omur kemiklerinden birinci ve ikincinin arasında disk denilen anatomik yapı görülmezken diğerlerinin arasında disk vardır. Boyun fıtığı boyundaki omur kemikleri arasında bulunan disklerin omurga kanalına doğru taşması, fıtıklaşması neticesinde görünen bir hastalıktır.

BOYNU UZUN SÜRELİ TUTMAK ZARAR VERİYOR

Boyun fıtığı teşekkülünde genetik miras önemlidir. Bazı aile fertlerinde kıkırdak dokusu erkenden dejenere olur ve mikro seviyede çatlaklar meydana gelir. Böylece bu kişilerde boyun fıtığı için zemin hazırlanmış olur. Modern hayat tarzı da boyun fıtığı oluşumunda ciddi rol oynar. Saatler boyunca bilgisayar karşısında hareketsiz bir şekilde oturmak, uzun süre hareketsiz televizyon izlemek, kıpırdamadan kitap okumak, televizyon karşısında uygunsuz pozisyonda uyuyup kalmak, uyuklama sonucu başın kontrolsüz şekilde öne düşmesi, uygun olmayan yastıklarda uyumak, başı yana çok eğerek telefon konuşması yapmak, yüzmek için suya balıklama atlamak, üzüntü ve strese maruz kalmak, uzun süre otomobil kullanmak boyun fıtığı oluşumunda önemli rol oynar.

BİLGİSAYAR BAŞINDA OTURANLAR 20 DAKİKADA BİR KALKSIN

Boyun fıtığından korunmak için günlük yaşamda boyun fıtığına yol açan faktörlerden uzak durmak gerekir. Mesela uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında hareketsizce kalmak yerine yirmi dakikada bir ayağa kalkıp bir iki dakika kadar dolaşmak boyun fıtığını önlemek açısından çok faydalıdır. Ayrıca iş yerinde bile boyun egzersizleri yapmak mümkündür. Yürümek ve yüzmek boyun fıtığı oluşumunu önlemek açısından çok faydalı sporlardır.

YÜRÜME BOZULABİLİR, DÜŞEBİLİR

Boyun fıtığı; boyun, omuz, kol, el ağrısı ile kendini belli edebilir. Boyun ağrısı iki kürek kemiği arasına vurabilir. Ağrı bazen göğüse doğru yayılabilir. Kol ve elde uyuşma, karıncalanma görülebilir. Kollarda, ellerde güçsüzlük olabilir. Kollar ve eller iş yaparken çabuk yorulabilir. Büyük boyun fıtıklarında ayaklarda güçsüzlük görülebilir, kişinin yürümesi bozulabilir ve yürürken düşebilir. Boyun fıtığı çok ilerlerse kollarda ve bacaklarda felç durumu bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle boyun fıtığı şüphesi bulunan hasta vakit kaybedilmeden tecrübeli bir uzman doktor tarafından değerlendirilerek teşhisi net olarak konmalıdır. Tedaviye bir an önce geçilmelidir. Çünkü boyun fıtığı ne kadar erken tedavi edilirse elde edilen sonuçlar da o kadar yüz güldürücü olmaktadır.

Boyun fıtığı ile birlikte boyunda dar kanal da bulunabilir. Boyunda dar kanal varsa tedavinin şekli değişecektir. Onun için boyun fıtığı ve boyunda dar kanal mutlaka tecrübeli bir uzman doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Boyun fıtığı teşhisi net bir şekilde konduktan sonra prensip olarak öncelikle cerrahi dışı metotlarla tedavi edilmeye çalışılır. Cerrahi dışı metotlarla iyileşmeyen hastalar için ameliyat planlanır.

Boyun fıtığı ameliyatı mutlaka deneyimli bir doktor tarafından yapılması gereken çok hassas bir işlemdir.

Boyun fıtığı ameliyatı ön taraftan yani anterior girişim ya da arka taraftan yani posterior girişim şeklinde yapılabilir. Boyun fıtığı hastaları ameliyat edilirken de bel fıtığı ve sırt fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi yine ciltten itibaren mikroteknik ile çalışmakta fayda vardır. Cerrahın deneyimli olması ve ince, kibar, uygun aletler kullanarak mikroteknik ile titiz çalışması önemlidir. Bütün bunlar boyun fıtığı ameliyatlarında başarı oranını artıran faktörlerdir.

Mikrocerrahi boyun fıtığı ameliyatı için de insanlığa sunulmuş bir nimettir.

Nöroşirürji Uzmanı

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

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