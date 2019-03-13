Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÜAK tarafından adayların doçentlik başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Buna göre, doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini, e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak.

Adaylar, başvuru yapmak için DB​​​S'ye giriş işlemlerini https://dbs.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirecek.