Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı

Tüm 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanla beklediği, 1 Haziran Cumartesi 2019 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavının sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavında, eğitimdeki liderliğini sürdüren ve başarıda sınır tanımayan Doğa Kolejinin 27 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerinin LGS’de elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm öğrencilerini tebrik ettiğini ifade etti.

Genel Müdür Lüle, “Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4012 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır” dedi.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE 4+1 EĞİTİM

Liseye Giriş Sınavlarında başarı elde eden öğrenciler, Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde %100’e varan burs imkanıyla okuma fırsatı kazanıyor.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerine ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim olanağı sunuyor. Hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, 2 saat “Teknoloji ve Yazılım” ve 2 saat “Teknoloji ve Donanım” dersleri veriliyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanağına sahip olurken, üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebilecekler” dedi.

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri olan Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130’a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor.