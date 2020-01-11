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Doğa Koleji önünde yeniden eylem var

İTÜ Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önündeki veliler, öğretmenler hala maaşını alamadığı için eylem düzenlendi.

DHA | 11.01.2020 - 16:26..
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Doğa Koleji önünde yeniden eylem var

Doğa Koleji'nde, paranın yönetimi doğru bir şekilde yapılmayınca öğretmenlerin maaşları ödenememişti. Maaş alamayan öğretmenler ise iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Bunun üzerine Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı satın almıştı.

Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji Genel Müdürlük önünde velilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup tekrar eylem yaptı.

"ÖĞRETMEN MUTSUZ, ÖĞRENCİ MUTSUZ"

Velilerden bazıları "Öğretmenlerimi parasız bırakmayın", "Öğretmen Mutsuz, Öğrenci Umutsuz" yazılı dövizler taşıdı. İTÜ Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürdü.

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -2

"EVDE DOĞALGAZ SAATİM MÜHÜRLÜ DONUYORUM"

Veliler adına basın açıklamasını okuyan Nurcan Tanır, "Veliler olarak Doğa Koleji'nde yaşananları artık nasıl ifade edebileceğimizi inanın bilemiyoruz. "Yol param yok. Soğukta 7 kilometre  yürüyeceğim. Evde doğalgaz saatim mühürlü donuyorum. Yiyecek ekmeğimi bugün okul yemekhanesinden aldım." Bu ifadeler eğitim görmesi için çocuklarımızı emanet ettiğimiz yüzlerce öğretmenimizden sadece birinin haykırışı. Öğretmenlerimiz artık evine ekmek alamayacak çocuğunu hastaneye götüremeyecek ilaç alamayacak faturalarını ödeyemeyecek durumda.

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -1

"5 AYDIR SÜREN MAAŞ KRİZİ EĞİTİM SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Doğa Koleji'nde tam 5 aydır süren maaş krizi artık bir eğitim sorunu olmaktan çıkıp yaşamsal bir hal almıştır. Öğretmen maaş ödemeleri hala yapılmamıştır. Ayrıca okul yönetimi bilmelidir ki öğretmenlerimizin maaşları ödenip, düzeneğe girene kadar, kesinlikle tek bir doğa koleji öğrencisi gelecek sene için kayıt yenilemeyecektir." dedi.



Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -3

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -4

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -5

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -6

Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem  -7

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