Türkiye’de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji’nde çalışanların bir kısmı, dün 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle boykota gitti. Birçok kampüste öğretmenler derslere girmezken, temizlikçiler iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Ekimden bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediğini belirten öğretmenler, “Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz.” diyor.

VELİLER TURNİKELERDEN ATLAYIP OKULA GİRDİ

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve son aylarda katlanılamaz hale gelen ekonomik sıkıntılarla ilgili okul yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmıyor. Birçok öğretmenin bu gerekçelerle istifa ettiği okulda, eğitim gören öğrencilerin velileri ise yaşananlardan endişe duyuyor.

Ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler bugün İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplandı. Karşılarında bir muhatap bulamayan veliler, turnike ve güvenliği aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Doğa Koleji'nde veliler okulu işgal etti İZLE