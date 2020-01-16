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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri kesinleşti

Öğretmenleri okula gidecek para dahi bulamayan Doğa Koleji artık İTÜ Vakfı'nın.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 11:19..
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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri kesinleşti

Türkiye'nin en büyük özel okullarından olan Doğa Koleji'nde aylardır süren ekonomik kriz vardı.

Müteahhit patron velilerden aldığı peşin paraları doğru kullanmayınca okul ekonomik krize girdi. Öğretmenler aylardır maaş alamazken; veliler de öğretmenlere destek olmak için okulların önünde eylemler düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda Doğa Koleji'ni satın almak için İTÜ Vakfı girişimlerde bulundu. Olumlu başlayan süreç okulun borçları nedeniyle tıkandı. Dün yapılan görüşmelerin ardından da satış kesinleşti.

İTO'NUN SİTESİNDE

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarında da yer aldı. Böylece okul artık resmen İTÜ Vakfı'nın oldu.

İTO kayıtlarında İTÜ Vakfı Başkanı Serhat Özeren, Doğa Koleji markasına sahip olan Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri kesinleşti

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