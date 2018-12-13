Doğa Rutkay: Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf

2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen Doğa Rutkay, temmuz ayında ikizleri Rutkay Kerim ile Piraye'yi dünyaya getirdi.

"İKİZLERİM DÜNYAYA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIRKEN"

İkizler 5 aylık oldu. Anne Doğa Rutlay, 5. ayı Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı: "Hem #tbt hem de 5 ayımız bitti kutlu olsun fotoğrafı koymak istedim☺ Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf. İkizlerim dünyaya adapte olmaya çalışırken, ben sanki yüzyıllık anne gibi hissediyordum kendimi... Hiç yabancılık çekmedim, paniklemedim, şaşırmadım. Sanki hazır bir bilgiyle almıştım onları kucağıma? Şansıma yavrularım da çabuk uyum sağladı bana! İşin özü, sevgi ve sükunet biliyorum Sanki hisseder gibi beraber uça uça şu güne kadar geldik çok şükür... Allah tüm evlatlara sağlık, huzur, neşe versin. Gücünü evlatlarından alan annelere kocaman sevgiyle..."