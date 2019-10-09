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Doğa Rutkay 8 bin liralık cep telefonuyla ceviz kırdı

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, cevizini cep telefonuyla kırıyor.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 09:51..
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Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini dünyaya getiren ve iş hayatına geri dönen Doğa Rutkay’ın 8 bin TL’lik cep telefonuyla ceviz kırdığı video, sosyal medyada olay oldu.

TELEFONLA 1,5 SAAT CEVİZ KIRDI

Binlerce liralık cep telefonuna zarar gelir korkusu olmadan cevizleri birbiri ardına kıran Doğa Rutkay’ın bu görüntüleri, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tuttu.

Doğa Rutkay 8 bin liralık cep telefonuyla ceviz kırdı ViDEO

"PARA ÇOK"

Oyuncunun görüntülerine şu yorumlar yapıldı: ‘Paranız çok galiba, ne yapacağınızı şaşırdınız’, ‘Cep telefonum yere düşünce bile içim gidiyor, Doğa Hanım ceviz kırıyor’, ‘Zenginlik mi yoksa görgüsüzlük mü? Hangisi bilemedik.’

Doğa Rutkay 8 bin liralık cep telefonuyla ceviz kırdıDoğa Rutkay 8 bin liralık cep telefonuyla ceviz kırdı

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