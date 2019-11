Doğa Rutkay, Can Yaman'ı tanımadı

Bir vakıf projesine katılan ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruykay'ın, Can Yaman sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

"ONLAR ŞÖHRET DEĞİL POPÜLER"

Oyuncu, “Eşim ve ben; onlara ‘Köşeyi döndüm, şöhret oldumcular’ diyoruz. Çok kolay şimdi ünlü olmak. Biz konservatuar bitirdik, acı çektik, çok okuduk. Yavaş yavaş ancak kendimizi bir şeyler biliyormuş hissediyoruz. Şimdi sosyal medyanın gücüyle popüler olmak çok kolay, onlara 'şöhret' değil de 'popüler' demek daha doğru bence." ifadelerini kullandı.

Rutkay Aziz'in kızı olan Doğa Rutkay, "Milyonlara ulaşıyorsunuz çok fazla kitle takip ediyor, bunu da reddetmemek lazım ama bunun sürdürülebilirliği önemli. Biz kaç yıl daha o insanlara hayran olacağız? Biz bu kadar hızlı yaşamadık bir şeyleri.” dedi.

"CAN YAMAN'I TANIMIYORUM"

Doğa Rutkay, son dönemde her yurt dışında özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman’ı tanımadığını ve hiçbir işini izlemediğini açıkladı: "Samimiyetle söylüyorum; Can Yaman'ı hiç tanımıyorum, hiçbir işini izlemedim. Onunla ilgili hep ‘Kaosların arasında etten barikatlar' falan haberlerini okuyorum, inanılmaz bir şey tabii. Acaba Hollywood’da da genç aktörler acaba böyle etten duvarlarla mı bir yerden bir yere gidiyorlar?

"OYUNCULUĞUYLA İLGİLİ BİR FİKRİM YOK"

Bizden birilerinin orada öyle duyulması beni rahatsız etmiyor ama buraya nasıl geldi bilmiyorum? İşiyle mi, yoksa fiziğiyle mi? O konuda fikrim yok. Güzellik önemli, güzel kızlar da var oyunculuk yapan. Bu konularda açık fikirliyim, o konularda kimseyi hızlıca tokatlamayı sevmiyorum, oyunculuğuyla ilgili bir fikrim yok"