Doğalgaz faturası iki kat gelince tepki gösterdi

Koranavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz sayaçlarının ölçülememesi kararının ardından faturalar önceki ayın ortalamasına göre gönderildi.

Sayaç okumalarında gelen yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

3 AYLIK FATURA PERİYODU ARASINDAKİ FARK

İstanbul Esenler’de oturan Hasan Güzel, ocak ayında 265, şubat ayında 295 ve mart ayında ise 195 liralık faturanın ardından nisan ayında gelen 410 liralık doğalgaz faturasının ardından tepki gösterdi.

"DEVLETİMİZ YARDIMCI OLSUN"

Hasan Güzel, gelen 410 liralık faturadan yakındığını ifade ederek, “Mart, nisan ayında havalarında ısınmasıyla beraber 410 lira gibi yüksek fahiş fiyatta gelmesi bizi son derece düşündürmektedir. Ülkemizde maalesef koronavirüs salgını nedeniyle de 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Asgari ücretle çalışıyoruz, devletimizden Allah razı olsun gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle, bu gelen 410 liralık doğalgaz faturasını ödediğimiz taktirde geçimimizi nasıl sağlayacağız? Devletimizin bu konuda yardımcı olmasını rica ediyoruz. Gerek İGDAŞ, gerek İSKİ’nin faturalarda insanlara gerekli indirimi sağlaması gerekir. Ben burada sadece kendi adıma değil eş, dost, çevremin de şikayetlerini dile getirmek istedim.” dedi.