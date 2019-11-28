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Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Düzce'de berber dükkanından sızan doğalgaz paniğe neden olurken, dükkanın bulunduğu binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

DHA | 28.11.2019 - 03:28..
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Eski Bolu Caddesi üzerinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya polis devriyeleri, 4 katlı binanın zemin katında bulunan berber dükkanından yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu -1

BİNA SAKİNLERİ UYANDIRILDI, TAHLİYE EDİLDİ

Polis, dükkanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, bina ise tahliye edildi. Bina sakinleri uykudan uyandırılıp tahliye edilince kısa süreli panik yaşandı.

Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu -2

SIZAN GAZ BOŞALTILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri doğal gaz dağıtım şirketi görevlilerinin dükkana girmesi için kapıyı açtı. Doğalgaz sızıntısının olduğu kombi devre dışı bırakıldı. Gazın iş yerinden tahliye edilmesi sonrasında bina sakinleri tekrar evlerine döndü.

Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu -3

Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu -4

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