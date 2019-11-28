Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Eski Bolu Caddesi üzerinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya polis devriyeleri, 4 katlı binanın zemin katında bulunan berber dükkanından yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

BİNA SAKİNLERİ UYANDIRILDI, TAHLİYE EDİLDİ

Polis, dükkanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, bina ise tahliye edildi. Bina sakinleri uykudan uyandırılıp tahliye edilince kısa süreli panik yaşandı.

SIZAN GAZ BOŞALTILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri doğal gaz dağıtım şirketi görevlilerinin dükkana girmesi için kapıyı açtı. Doğalgaz sızıntısının olduğu kombi devre dışı bırakıldı. Gazın iş yerinden tahliye edilmesi sonrasında bina sakinleri tekrar evlerine döndü.