Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

Malatya İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında, sabah saatlerinde doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

80 YAŞINDAKİ ANNESİ VEFAT ETTİ

Evde bulunan 80 yaşındaki Fatma Koç'un yaşamını yitirdiği belirlenirken; yaralanan Kamil Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV MÜHÜRLENDİ

Kamil Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi, olay yerine gelen ekipler tarafından morga gönderildi. Patlama sonrası kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.