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Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

Malatya'da bir apartmanın 3'üncü katında, doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamada sonrası aynı aileden 1 kişi öldü; 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

AA | 07.03.2019 - 12:33..
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Malatya İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında, sabah saatlerinde doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi.

Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

80 YAŞINDAKİ ANNESİ VEFAT ETTİ

Evde bulunan 80 yaşındaki Fatma Koç'un yaşamını yitirdiği belirlenirken; yaralanan Kamil Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

EV MÜHÜRLENDİ

Kamil Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi, olay yerine gelen ekipler tarafından morga gönderildi. Patlama sonrası kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.

Doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi öldü

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