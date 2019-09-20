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Doğan Holding BDDK'ya başvurdu

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulundu.

AA | 20.09.2019 - 12:26..
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Doğan Holding BDDK'ya başvurdu

Doğan Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan, bankacılığa yöneldi.

Doğan Holding, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek D Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izni için bugün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurdu.

150 MİLYON TL'YE YAKIN BAŞLANGIÇ SERMAYESİ

Şirketten yapılan açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası’nda Doğan Holding’in, kurucu ortak sıfatı ile 149 milyon 998 bin 636 TL sermaye payına sahip olacağı ifade edildi.

KAP'A AÇIKLAMA

Doğan Holding’ten KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur. Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.’de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır."

Aydın Doğan'ın vedası VİDEO

 

 

Doğan Holding BDDK'ya başvurdu

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