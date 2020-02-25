Doğanın gizemli güçlerini saklayan bilinçaltı: Eksik Dünya Baltı

Eksik Dünya Baltı, gerçekle bilinçaltı arasında gidip gelen katmanlı bir kurguya sahip. İnsan zihninde şiddete karşı koyabilen gizemli güçlere şiirsel bir dille hayat veriyor. Yerüstünde bitmeyen bir savaş yüzünden yüzlerce yıldır yeraltına sığınanlar bir yaşam mücadelesinde. Bu yanıyla roman, insanın doğayla eşsiz uyumunu yüceltiyor. Zengin metaforları, incelikli göndermeleri ile görkemli bir anlatı sunan Uşar, umut, özgürlük, cesaret, bellek ve gerçeklik gibi kavramları da kurgusunda incelikle işliyor…

Kitabın editörlüğünü Müren Beykan üstlenirken, Ceyda Karlı da resimliyor...

(İrem Uşar)

EKSİK DÜNYA BALTI

Baltı halkı, üç yüz yıldır yeraltında yaşıyor. Böylece yerüstünde Lider’in önderliğinde verilen savaştan korunuyor. Geçen bunca zamanda her şey tıkırında gidiyor. Ancak sonra Uroboros kutlamalarında tören yılanı kendi kendini yutuyor ve birden tuhaf olaylar yaşanmaya başlıyor…

Yeraltında bilinmeyen dilde konuşan bir aile bulunuyor örneğin. Ampuller eriyip akıyor. Yaşlı İD, gençlere, içlerinde gizli, eksik kalan parçalarını hatırlatıyor. Tüm olaylar art arda yaşanırken akıllara düşen bir şey var: Belki de artık genç İD’lerin gizemlerle dolu yerüstüne çıkma vakti gelmiştir…

Eksik Dünya Baltı

İrem Uşar

Günışığı Kitaplığı

S.: 184

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Damla Karakuş

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