Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

Melike İlgün bir roman yazarı. Tarihi olayla üzerine cümleler kurarken kızı Yasemin’den aldığı ilhamla bir çocuk kitabı serisi yazdı. Serinin ilk üç kitabı, okuruyla buluştu. Kitapların çizimlerini de Pınar T. Karamızrak yaptı…

İlgün, kitapları ile çocuklara doğanın illa dağlarla, kırlarla, börtü böcekle sınırlı olmadığını, bakmasını bilirsen aslında tüm güzellikleri yanı başında, çokça kalbinde göreceğini anlatmayı amaçlıyor. Eğer dikkat ederlerse apartmanlarının, okullarının bahçesinde bile farklı bitkileri, hayvanları tanıyabileceklerinin mesajını veriyor. Ve vurguluyor; her hayvanın ekosisteme mutlaka bir faydası var…

(Melike İlgün)

YASEMİN’İN GİZEMLİ BAHÇESİ

Serinin her kitabında Yasemin ve arkadaşı Mete, çeşitli hayvanlarla renkli maceraların peşine düşüyor. Bu maceralar çocuklara, hayvanlar hakkında her türlü bilgiyi eğlendirerek öğretiyor…

Serinin ilk kitabı “Salyangoz Sali”de, iki kafadar bir salyangozun kabuğunun içine giriyor ve başlıyor macera. “Arı Vızkafa”da, arıyla beraber çiçeklerin tadına bakıp yeni keşiflere uzanan Yasemin ve Mete, “Uğurböceği Uçuç”ta da, uğurböceğinin sırtında uçup çiçekleri bu kez onun gözünden görüyorlar.

Ve üç kitabında sonu aynı notla bitiyor:

“Bu dünya sadece biz insanların değil, küçük dostum. Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, kuşuyla, büyük küçük her çeşit canlısıyla hepimizin! Her canlıyı sev, hepsini koru! Hayat hep beraber güzel!”

Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Salyangoz Sali

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

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Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Arı Vızkafa

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

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Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Uğur Böceği Uçuç

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

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