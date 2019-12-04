taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7365
Euro
6.366
Altın
1481.1
Borsa
107456.25
Gram Altın
272.572
Bitcoin
41610.26

Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

Tarihi olayları ve kahramanları bambaşka bir gözle ele alan romanların yazarı Melike İlgün, bu kez çocuklar için doğanın güzelliğine, hayvanlara ve dostluğa dair bilgi ve eğlence dolu bir seri yazdı…

Özel İçerik | 04.12.2019 - 16:18..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Yaseminin Gizli Bahçesi

Melike İlgün bir roman yazarı. Tarihi olayla üzerine cümleler kurarken kızı Yasemin’den aldığı ilhamla bir çocuk kitabı serisi yazdı. Serinin ilk üç kitabı, okuruyla buluştu. Kitapların çizimlerini de Pınar T. Karamızrak yaptı…

İlgün, kitapları ile çocuklara doğanın illa dağlarla, kırlarla, börtü böcekle sınırlı olmadığını, bakmasını bilirsen aslında tüm güzellikleri yanı başında, çokça kalbinde göreceğini anlatmayı amaçlıyor. Eğer dikkat ederlerse apartmanlarının, okullarının bahçesinde bile farklı bitkileri, hayvanları tanıyabileceklerinin mesajını veriyor. Ve vurguluyor; her hayvanın ekosisteme mutlaka bir faydası var…

Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

(Melike İlgün)

YASEMİN’İN GİZEMLİ BAHÇESİ

Serinin her kitabında Yasemin ve arkadaşı Mete, çeşitli hayvanlarla renkli maceraların peşine düşüyor. Bu maceralar çocuklara, hayvanlar hakkında her türlü bilgiyi eğlendirerek öğretiyor…

Serinin ilk kitabı “Salyangoz Sali”de, iki kafadar bir salyangozun kabuğunun içine giriyor ve başlıyor macera. “Arı Vızkafa”da, arıyla beraber çiçeklerin tadına bakıp yeni keşiflere uzanan Yasemin ve Mete, “Uğurböceği Uçuç”ta da, uğurböceğinin sırtında uçup çiçekleri bu kez onun gözünden görüyorlar.

Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

Ve üç kitabında sonu aynı notla bitiyor:

Bu dünya sadece biz insanların değil, küçük dostum. Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, kuşuyla, büyük küçük her çeşit canlısıyla hepimizin! Her canlıyı sev, hepsini koru! Hayat hep beraber güzel!”

Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Arı Vızkafa

Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Salyangoz Sali

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Arı Vızkafa

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Doğanın güzelliğinden bir çocuk serisi: Yasemin’in Gizemli Bahçesi

Yasemin'in Gizemli Bahçesi: Uğur Böceği Uçuç

Melike İlgün

Uçan Fil Yay.

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

288
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

292
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

108
Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

92
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

121
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

143
AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

515
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir