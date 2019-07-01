Doğaseverlerin gözdesi: Dipsiz Göl

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede. Masmavi suyu ve berraklığı ile öne çıkan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ

Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu bölgede güzel vakit geçiriyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinden gelerek gölde balık tutan Ali Kara, her yıl yaz aylarında burayı tercih ettiklerini, insanların denize girdiği dönemde, sıcaklardan kaçıp yaylalara gelerek serinlediklerini söyledi.

BALIK TUTMAYA GELİYORLAR

Dipsiz Göl'de balık da tuttuklarını belirten Kara, şunları anlattı:

"Burayı herkese tavsiye ederim. Dipsiz Göl'e hafta sonları özellikle Antalya, Manavgat, Akseki ile Konya'nın Bozkır, Seydişehir ilçelerinden çok ziyarete gelenler oluyor. Bizim geldiğimiz bu yayla atalarımızdan kalmadır. Her yaz mayıs ve haziran aylarında buraya gelip, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada sebze ve meyve ekiyoruz. Millet denize girerken biz yaylada serinleyip, yüzmek için göle giriyoruz."

Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi VİDEO