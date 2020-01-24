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Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

Denizde bulunan ölü balığın içinden çıkan çöp ve atıklar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 10:45..
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Doğaya atılan çöp ve atık maddeler, çevre kirliliğine yol açarken aynı zamanda hayvanlara da zarar vermeye devam ediyor.

ÖLÜ BALIKLARIN İÇİNDEN ÇÖP ÇIKTI

Denize atılan atık madde ve çöpler, su ihtiyacını karşılayan hayvanların hayatını tehlikeye sokarak, ölmelerine sebep oluyor.

Bir vatandaş, denizde bulduğu ölü bir balığın içini açarak, midesinde bulunan çöpleri cep telefonu kamerasına kaydetti. Kameraya yansıyan görüntülerde, telef olan ölü balığın içinden çıkan çöpler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor

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