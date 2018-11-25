Doğru bilinen yanlış: En çok içki Konya'da tüketilmiyor

Türkiye'de şehir efsanesi haline gelen bazı konular, bazı motto cümleler vardır. Onlardan biri de en çok içkinin Konya'da tüketilmesi gibi. özellikle hayatında herkes bir kere de olsa bunu birisinden duymuştur. Bir de inandırıcı olarak anlatılır ki bu diyalog, olmayan veriler, gerçek dışı istatistikler ve sahte Konyalılar da bu konuya kanıt olarak sunulur.

Ancak bu konu büyük bir balon ve şehir efsanesi olup koca bir internet düzmecesidir.

KONYA'NIN ALKOL DEPOLARI

Aslında iddia kısmen doğru ancak çarpıtılıyor. Özellikle doğru olan bir bilgi yalana çekilmeye çalışılıyor.

Alkol tüketimi yalnızca rakıyla, bira yani kısacası içkiyle olmuyor. Konya, kolonya ve esans sanayisinin çok gelişmiş olduğu bir kent. Bu haberlerin çıkmasının arka planında da bu durumun payı olduğu söylenir. Bir diğer teoriye göre, Ankara'da üretim gerçekleştiren alkol firmaları ürünlerini Konya'da depolardı. Ama bu sonuca etki etmiyor.

ALKOL FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Bir dönemi kasıp kavuran bu şehir efsanesi öyle ciddiye alınmış ki bir alkollü içecek firması bile konuya ilşikin açıklama yapmış.

Özellikle suni detaylar, rakamlar ve sahte belgelerle sunulan bu bilgi öyle ciddiye alınmış ki sektörün öncü firmalarından biri "İl bazında Edirne ve Tekirdağ'ın en çok alkollü içki tüketilen iller olduğunu" satışların bu yönde olduğunu açıklamak zorunda kaldılar.

LİSTENİN SON SIRALARINDA

Özellikle Muhafazakar ve mütedeyyin çevrenin yoğun olarak yaşadığı tipik bir Anadolu kenti olan Konya da bu iftira niteliğindeki bilgiden rahatsız durumda.

Konya, alkollü içki satıcısı bazında Türkiye'de 64. sırada bulunurken, açık alkollü içki satıcı sayısı bazında ise 48. sırada bulunuyor. Edirne ve Tekirdağ bu listede liderliği çekerken biz de bir şehir efsanesini çürütmüş, Konyalıları zan altında kalmaktan kurtarmış olalım.