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Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

AA | 11.11.2019 - 08:57..
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Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"nın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER KATILIYOR

Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahı'nın eğitilmesi amaçlanıyor.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor  ViDEO

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

LİMAN ÇIKIŞ EĞİTİMİ

Tatbikatın ikinci günü, asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı. Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı. Eğitim sahasında mevkisi bilinmeyen denizaltının tespiti rapor edilerek, takip ve hücum edilmesi sağlanıp arama hücum birliği prosedürlerinin uygulanması ve bu kapsamda deniz hava vasıtasının kullanılması gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

KOMUTANLAR TAKİP EDİYOR

Tatbikatının ikinci gününde yürütülen faaliyetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barboros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip ediyor.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

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