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Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Mısır, Yunanistan ve GKRY enerji işbirliğinde Türkiye'ye karşı güçlerini birleştiriyor.

AA | 01.08.2019 - 03:29..
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Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine itiraz eden Mısır, Yunanistan ve  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiğine sahne oluyor.

Dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakan Sami Şükrü, bugün AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

"GKRY İLE MISIR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK"

Kıbrıslı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Şükrü, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşiflerinin iki ülke arasındaki “güçlü ortaklığı” daha da kuvvetlendirdiğini söyledi.

Tüm enerji kaynaklarının kullanımı konusunda Kıbrıs ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şükrü, Mısır, GKRY ve Yunanistan arasındaki üçlü ortaklığın bölgesel refah için önemli bir katalizör olduğunu da sözlerine ekledi.

"MISIR'DA YENİ İŞ BİRLİKLERİ YAPARIZ"

Bakan Şükrü, bu yılın başında oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun yedinci toplantısının önümüzdeki aylarda Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacağını açıklarken bu forumun yeni işbirliği yöntemlerinin bulunması ve politikaların koordinasyonuna zemin sağlayacağını kaydetti.

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