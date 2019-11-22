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Türkiye Doğu Akdeniz'de 4. sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." dedi.

AA | 22.11.2019 - 19:00..
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Türkiye Doğu Akdeniz'de 4. sondaja başladı

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devi şirketler, bölgeden çekilimeye başlamıştı.

4. SONDAJA BAŞLADIK

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama daha geldi.

Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." dedi

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