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Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

ABD, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji ortaklığı tasarısını onayladı.

AA | 27.06.2019 - 04:06..
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Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi.

Buna göre ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak.

ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarıya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi.

ENERJİ MERKEZİ

Tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak,

Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri YouTube'dan İZLE

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