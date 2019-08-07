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Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı

Atina'da 3 artı 1 şeklinde toplanan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD bölgede iş birliğini artırma kararı aldığını açıkladı.

AA | 07.08.2019 - 19:31..
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Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal kaynak arama krizinin yaşandığı dönemde bir araya gelen Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD enerji alanında iş birliğini artırma mesajı verdi.

ATİNA'DA TOPLANDILAR

Dört ülke temsilcilerinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kuzey Kıbrıs açıklarında ilk sondaja başladı.

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Enerji Bakanları, Atina'da ABD temsilcisinin de katılımıyla "1. Enerji Bakanları Konferansı"nda bir araya geldi.

Toplantı ardından açıklamada bulunan Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, 4 ülkenin enerji, altyapı ve siber güvenlik konularında iş birliğini ilerletme kararı aldığını duyurdu.

TAM DESTEK GÜVENCESİ ALDIK

Rum Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ise toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail, Yunanistan ve ABD'nin kendilerine doğal kaynakları arama hakkı konusunda tam destek güvencesi verdiğini ifade etti.

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı VİDEO

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı haberi

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı

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