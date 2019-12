Doğu Akdeniz'de İsrail'den Rumlara destek

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı.

Bu anlaşmayla; Türkiye ile Yunanistan arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden de devam eden kıta sahanlığı ve sınırların belirlenmesi konusunda, siyasi anlamda başarılı bir hamle yapılmış oldu.

Atılan imzalar sonucunda Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti.

İSRAİL: ENDİŞELİYİZ YUNANİSTAN'A DESTEK VERECEĞİZ

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı son adımların İsrail tarafından "endişeyle takip edildiği" belirtildi.

İsrail'in Yunanistan ile iş birliğine büyük önem verdiği ve Tel Aviv'in Atina yönetiminin yanında olduğu kaydedilen skandal açıklamada, "Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. İsrail, Yunanistan'ın deniz yetki alanına tam destek verdiğini yinelemektedir ve bu hakları ihlal edecek her türlü girişimin karşısındadır" ifadelerine yer verildi.

RUMLAR: SİLAHLARIMIZI KULLANIRIZ

Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "bölgelerindeki" haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını belirtti.

Anastasiadis yaptığı son dakika açıklamasında, "Egemen haklarımızı korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.