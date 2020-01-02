taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9584
Euro
6.6724
Altın
1524.58
Borsa
115683.57
Gram Altın
292.206
Bitcoin
42479.76

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

İsrail, Yunanistan ve GKRY Atina'da Avrupa'ya taşınacak doğalgaz boru hattı için bir araya gelirken, bu ülkelerin önündeki en büyük engel Türkiye.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmıştı.

Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmişti.

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

İSRAİL - YUNANİSTAN - GKRY ANLAŞMA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TBMM'de Libya tezkeresi tartışılırken İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ile Doğu Akdeniz'in gazını Avrupa'ya taşıması planlanan 1.900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşma için bir araya geldi.

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

EastMed olarak isimlendirilen doğalgaz boru hattı anlaşması için görüşmeler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşüldü.

Törende İsrail, Yunanistan ,GKRY liderleri, Binyamin Netanyahu, Nicos Anastasiades ve Kyriakos Miçotakis yer aldı.

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

TÜRKİYE PLANLARI BOZACAK: İSRAİL'İN GAZINA SET ÇEKİLDİ

İsrail, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

TÜRKİYE'DEN İZİNSİZ BALIK BİLE TUTAMAZLAR

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu satıcısı anne ve oğlu yakalandı
Alanya ilçesinde, evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan Şehriban D. (46) ile oğlu Tolga D. (26), mahkemece tutuklandı.
Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev
Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar, eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.
Yavru kuzu oyuncak kamyon yardımıyla beslenmeye başladı
Manisa'da besici olan Kılıç Kaya, ayağa kalkamayan kuzusunun dik durabilmesini sağlayıp beslenebilmesi için kendince bir çözüm üretti.
Fethiye'de yılbaşı denetimleri: 159 sürücüye ceza yazıldı
Yılbaşı gecesinde Fetiye'de yapılan denetimler sonucunda 159 sürücüye, 53 bin lira ceza kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

764
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

161
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

391
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

343
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

158
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

28
Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

826
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir