İsrail'in boru hattı için Yunanistan'da 3'lü zirve

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmıştı.

Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmişti.

İSRAİL - YUNANİSTAN - GKRY ANLAŞMA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TBMM'de Libya tezkeresi tartışılırken İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ile Doğu Akdeniz'in gazını Avrupa'ya taşıması planlanan 1.900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşma için bir araya geldi.

EastMed olarak isimlendirilen doğalgaz boru hattı anlaşması için görüşmeler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşüldü.

Törende İsrail, Yunanistan ,GKRY liderleri, Binyamin Netanyahu, Nicos Anastasiades ve Kyriakos Miçotakis yer aldı.

TÜRKİYE PLANLARI BOZACAK: İSRAİL'İN GAZINA SET ÇEKİLDİ

İsrail, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

TÜRKİYE'DEN İZİNSİZ BALIK BİLE TUTAMAZLAR

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı